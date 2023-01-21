الامارات | محمد بن راشد: "أتلانتس ذا رويال" تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يناير 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن أتلانتس ذا رويال تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في تويتر: «خلال زيارة (أتلانتس ذا رويال) في جزيرة النخلة... تحفة معمارية جديدة نضيفها لقطاعنا السياحي.. 6 أبراج يربط بينها جسر مرتفع على مساحة 4 مليون قدم مربع، بواجهات بحرية وحدائق معلقة، وارتفاع 178 متراً.. فخورين بإنجازاتنا.. مستمرين في تطوير اقتصادنا.. مرحبين بطريقة استثنائية بزوّارنا».