الامارات | ورشة لتوعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بمتطلبات السلامة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل توعية افتراضية، استهدفت العاملين في قطاع البناء والإنشاء الناطقين بغير اللغة العربية، تعزيزاً للوعي لدى أصحاب شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية والعاملين فيها بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية في المواقع الإنشائية.

وهدفت الورشة إلى توعية العاملين في القطاع من الناطقين بغير العربية، بضرورة الالتزام باشتراطات ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة المهنية في مواقع البناء والإنشاء، وضرورة توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة وسلامة العاملين والموجودين في المواقع.

وتطرّقت الورشة إلى التعريف بالهيكل الإداري للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وأدوار ومسؤوليات بلدية مدينة أبوظبي في هذا المجال، وكذلك التعريف بأدوار وواجبات شركات البناء والإنشاء في توفير البيئة الصحية الآمنة للعاملين في المواقع، والتعريف بنظام الأداء الإلكتروني لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وقد تم التعريف كذلك بطرق الإبلاغ عن الحوادث ورفع النماذج الإلزامية في البرنامج الإلكتروني، وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في إمارة أبوظبي، كما تم في نهاية الورشة إفساح المجال لتلقي أسئلة واستفسارات المشاركين والإجابة عنها من قبل المتحدثين في الورشة.