الامارات | 80 قيادة حكومية تُشارك في ثاني «ماستر كلاس» لـ «جاهز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت منصة «جاهز» لمستقبل المواهب الحكومية، التابعة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، «الماستر كلاس» الثاني لها بحضور أكثر من 80 قيادياً في الحكومة الاتحادية، تحت عنوان «الريادة في التحول الرقمي الحكومي»، حيث استضاف وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عمر بن سلطان العلماء، والرئيس التنفيذي السابق لتكنولوجيا المعلومات في حكومة إستونيا، سييم سيكوت.

وأكد العلماء ثراء تجربة الإمارات في مجال التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الذكية، وأنها تحظى باهتمام عالمي، لافتاً إلى أن الإمارات كانت في طليعة الدول التي وظفت إمكاناتها التكنولوجية الكبيرة في تطوير منظومات وآليات العمل الحكومي، وقدّمت لمتعاملي المؤسسات الحكومية تجربة نوعية.