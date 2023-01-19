الامارات | طقس الغد غائم مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية الشمالية والبحر مع فرصة سقوط أمطار خفيفة، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة **:** و المد الثاني عند الساعة 01:53 والجزر الأول عند الساعة 18:58 والجزر الثاني عند الساعة 05:34.

وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:34 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الأول عند الساعة 14:21 والجزرالثاني عند الساعة 03:14 .