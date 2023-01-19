الامارات | إطلاق الدليل السياحى "أكتشف أم القيوين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة السياحة والآثار بأم القيوين الدليل السياحي "اكتشف أم القيوين" بنسخته الثانية المحدثة على هامش أعمال "ملتقى أم القيوين للسياحة"، والذي يعد بمثابة قاعدة بيانات لكافة المعلومات التي يحتاجها زوار إمارة أم القيوين.

يتميز الدليل بنسخته الثانية والمحدثة بالعديد من المزايا كخاصية رمز الاستجابة السريع وتقنية خرائط غوغل لتسهيل وصول الزوار للوجهات السياحية والفنادق بسهولة.

وأشار مدير إدارة السياحة بدائرة السياحة والآثار هيثم سلطان بأن الدائرة حريصة على ترسيخ المشهد السياحي لإمارة أم القيوين من خلال تسليط الضوء على كافة المعالم والعروض السياحية والأنشطة والبرامج والرحلات التي تزخر بها الإمارة بهدف منح الزوار رؤية شاملة عن أم القيوين وتحقيق التجربة السياحية الرائدة.

ويمثل الدليل ثمرة جهود دائرة السياحة والآثار للاحتفاء بالهوية السياحية والثقافية للإمارة وتراثها، وإبرازها عبر التجارب السياحية التي تقدمها وذلك في إطار استراتيجية حكومة أم القيوين الرامية إلى تحويل الإمارة إلى وجهة سياحية واستثمارية مستدامة وجاذبة وتتخذ من السياحة الأثرية والترفيهية والبيئية محركات رئيسية تقود جهود تنمية القطاع السياحي.