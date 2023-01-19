الامارات | «الشارقة - سات-1» يرسل أول إشارة بعد إطلاقه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في جامعة الشارقة عن استقبال أول إشارة اتصال لها من القمر الاصطناعي المكعب «الشارقة - سات-1»، بعد وصوله إلى مداره المخصص له حول الأرض في تمام الساعة 10:02 صباح أول من أمس.

ويعد «الشارقة - سات-1» أول قمر اصطناعي مكعب أطلقته الأكاديمية بتاريخ 03 يناير 2023، ضمن سلسلة أقمار اصطناعية مكعبة تعتزم جامعة الشارقة إطلاقها بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيئات الوطنية بإمارة الشارقة. واستعد فريق عمل المشروع في الأكاديمية لاستقبال أول إشارة اتصال من القمر الاصطناعي بعد وصوله إلى مداره المخصص له.

فقد تم انفصال «الشارقة - سات-1» من على متن المركبة الفضائية المحملة به، ثم وصولاً إلى المدار الأرضي المنخفض على بعد 550 كيلومتراً من سطح الأرض.

ومن ثم بدأ بتشغيل أنظمته الفرعية تدريجياً، بإكماله دورة كاملة حول الأرض، والتي استغرقت 90 دقيقة منذ بداية انفصال القمر الاصطناعي عن المركبة.