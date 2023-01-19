الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سكوتر

طالب مقيمون في أبوظبي بتنظيم استخدام «السكوتر» الكهربائي والدراجات عموماً التي تسير بسرعة مرتفعة على الأرصفة، جنباً إلى جنب مع المشاة، إذ تتسبب في إعاقة سيرهم وتعرّضهم لخطر الاصطدام.

شوارع

طالب قراء يسكنون في منطقة الجداف في دبي، بتنظيم الشوارع الداخلية فيها، وتزويدها بإشارات ضوئية، لاسيما أن المنطقة تشهد تزايداً لافتاً للسكان، في حين أن شوارعها ضيقة وتضم تقاطعات خطرة، وتحتاج إلى تعزيز الإنارة فيها ليلاً.

ملابس

ترفع بعض محال غسل وكيّ الملابس أسعارها دون أي مبرر، وقال قراء إنهم فوجئوا بمحال ترفع سعر كيّ القطعة الواحدة من درهمين إلى ثلاثة، داعين إلى الرقابة على هذا القطاع.

أكياس

دعت قارئة إلى الرقابة على الأكياس متعدّدة الاستخدام، التي توفرها منافذ بيع، كبديل عن الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، إذ لاحظت أن بعض هذه الأكياس ضعيفة وهشّة وتتمزق بسهولة، على الرغم من ثمنها المرتفع نسبياً.

مستأجرون

طالب مستأجرون بنك أبوظبي التجاري للعقارات، الذي يدير عدداً كبيراً من العقارات في أبوظبي، بالسماح لهم بالحصول على صور من الشيكات التي يسددونها للبنك، حيث تعد وثيقة تطلبها شركات يعملون بها، لكن البنك يعتذر عن عدم تلبية الطلب «لأنه يعدم الشيكات بشكل دوري».

مطاعم

لاحظ مرتادون لمطاعم شعبية ومتوسطة، أن بعضها لا يعير الاهتمام الكافي بالحمّامات، وتتحول أحياناً إلى مكاره صحية، وتنفد المحارم باستمرار، وكذلك صابون الغسيل، ما يستدعي رقابة من الجهات المعنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



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