الامارات | أمطار ورياح حتى نهاية الأسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتأثر طوال الأسبوع بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية، بدأت بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي، يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب انتهى أمس، بينما تتأثر اعتباراً من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل، بامتداد منخفض جوي من الشرق، يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب، معه كتلة هوائية باردة، متوقعاً سقوط أمطار متفاوتة على مناطق مختلفة حتى نهاية الأسبوع.

وتوقع المركز أن يسود غداً طقس غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والبحر، مع وجود فرصة سقوط أمطار، فيما تبقى الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة إلى معتدلة.

وأشار إلى أن طقس السبت سيصبح غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على البحر والجزر والمناطق الشرقية والشمالية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار.