الامارات | حمدان بن محمد: ما تحقق ليس النهاية فغايتنا الوصول لقمم جديدة دائماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 18 يناير 2023

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي تعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس السعادة في المجتمع، وتخطط للمستقبل وفق نهج التميز والريادة وصولاً إلى مستويات جديدة من التميز في تطوير العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي، التي قدمها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي رئيس برنامج دبي للتميز الحكومي، والدكتور هزاع النعيمي، المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وفاطمة السيد استشاري أول بالبرنامج، وذلك تكريساً لمبادرة سموه السنوية في الإعلان عن نتائج دراسات سعادة متعاملي وموظفي حكومة دبي في 18 يناير من كل عام للارتقاء بالخدمات المقدمة إلى مستويات ريادية.

فريق متميز

وقال سموه: "تميز جديد يرسخ السعادة لكل من يعيش على أرض دبي عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين والزائرين.. وكلي فخر أن أقول للجميع بأن خلف تميز دبي، طاقات مسخرة لخدمة الناس وستظل سعادتهم غايتنا الأسمى، وأن هناك فريق حكومي دؤوب يعمل على مدار الساعة لراحة الناس ولا يرضى عن الريادة بديلاً"، وأضاف سموه: "ما تحقق ليس النهاية فغايتنا الوصول لقمم جديدة دائماً".

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالنتائج المتقدمة للدراسات، وجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، قائلاً: "اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي لعام 2022، وسعيد بما حققته الجهات الحكومية في دبي حيث بلغ المعدل العام لسعادة متعاملي حكومة دبي %86".

وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى، وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 97.4 %، وغرف دبي بنسب %97.0 ، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بنسبة %94.4 .

كما أشاد سموه بجهود الجهات الحكومية التي حققت النسب الأعلى في نتائج دراسة مؤشر سعادة الموظفين قائلاً: "كما اعتمدت نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي لعام 2022، فخور بما حققته الجهات الحكومية في دبي حيث بلغ المعدل العام لسعادة موظفي حكومة دبي %88 ".

وهنّأ سموه أصحاب المراكز الأولى وهم: مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بنسبة 95.0%، والقيادة العامة لشرطة دبي بنسبة 94.6 %، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب-دبي بنسبة 94.2 %

وثمن سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الإنجاز المتميز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بحصولها على المركز الأول في نتائج كلا المؤشرَين، حيث قال سموه: "فخور بحصول مؤسسة محمد بن راشد للإسكان على المركز الأول في مؤشرَي سعادة المتعاملين والموظفين وأبارك لفريق القيادة وفريق العمل بالمؤسسة لهذا الإنجاز الكبير".

كما وجّه سموه الجهات الحكومية بضرورة تحليل وفهم تجارب المتعاملين لتعزيز القدرات الاستباقية والاستجابة الفورية للتوقعات، والعمل على مواصلة جهود تطوير الخدمات، لمواكبة تطلعات المتعاملين، والاستمرار بإشراكهم فهم ركيزة أساسية لتقييم لكفاءة الخدمات والارتقاء بمعايير التميز في العمل الحكومي إلى مستويات المنافسة العالمية، لتبقى دبي دائماً الرقم واحد في كافة المجالات.

ووجّه سموه برنامج دبي للتميز الحكومي بتحديد نسبة تحسين مستهدفة لكل جهة حققت نتيجة أقل من المعدل العام لحكومة دبي، في كل من دراسة سعادة المتعاملين ودراسة سعادة الموظفين، مع تحديد فترة زمنية لكل جهة لتحقيق المستهدف.

سعادة المتعاملين

واطلع سموه خلال الاجتماع على نتائج مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي، والذي يقوم البرنامج بدراسته منذُ ما يقارب عقدين، حيث حقق المؤشر نتائج متقدمة مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي، وقد حقق مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي نسبة %86، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أعلى نسبة بلغت 97.4%.

سعادة الموظفين

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على نتائج دراسة مؤشر سعادة موظفي حكومة دبي التي استعرضها برنامج دبي للتميز الحكومي، فقد حقق مؤشر سعادة الموظفين لحكومة دبي نسبة %88، وقد حصلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أعلى نسبة بلغت 95.0%.

تطوير

جدير بالذكر أن برنامج دبي للتميز الحكومي ينظم دراسة لقياس مؤشر السعادة لمتعاملي حكومة دبي منذ عام 2004 وقد حقق المؤشر نمواً إيجابياً مطرداً مقارنة بأفضل الممارسات على الصعيد العالمي. كما أن فريق البرنامج قام بتحديث الدراسة وإدخال عدد من التعديلات التطويرية على استبيان الدراسة وفق أفضل الممارسات في مجال جودة وتميز الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين مع استمرار دمج نتائج مؤشر السعادة اللحظي للخدمات المقدمة من خلال المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، والذي يتولى قياسه هيئة دبي الرقمية، في نتائج دراسة المؤشر العام لسعادة متعاملي حكومة دبي التي يجريها البرنامج، الأمر الذي يعزز من قيمة المؤشر وإسهامه في تحسين جهود حكومة دبي في تحقيق سعادة المتعاملين عبر كل قنوات تقديم الخدمات.