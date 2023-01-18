الامارات | طقس الغد غائم جزئيًا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر.

وقال المركز ــ في بيانه اليومي ــ إن الرياح ستكون شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي مضطربا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 09:48 والمد الثاني عند الساعة 01:05 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 04:16 وفي بحر عمان يكون الموج متوسطا الى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 20:50 والمد الثاني عند الساعة 07:16 والجزر الاول عند الساعة 13:30 والجزرالثاني عند الساعة 02:17.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 17 75 40

دبي 24 20 70 35

الشارقة 24 18 75 30

عجمان 24 20 80 35

أم القيوين 23 17 75 45

رأس الخيمة 25 18 80 35

الفجيرة 25 20 75 45

العـين 25 15 75 25

ليوا 23 14 85 35

الرويس 22 15 80 40

السلع 21 14 85 45

دلـمـا 22 16 75 50

طنب الكبرى 23 19 80 55

طنب الصغرى 23 19 80 55

أبو موسى 23 19 80 50