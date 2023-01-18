الامارات | تعرف إلى خدمة "إقرار حضانة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت دائرة القضاء -أبوظبي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كيفية الحصول على إقرار حضانة.

وقالت دائرة القضاء -أبوظبي إن هذه الخدمة تتيح الحصول على إقرار حالة باستمرار (الحضانة) بموجب حكم قضائي أو اتفاق أسري.

للتعرف إلى خطوات إقرار حضانة يجب اتباع الخطوات التالية:

1_تقديم الطلب

2_سداد الرسوم بعد الموافقة "إن وجد"

3_الحصول على القرار.

وأشارت دائرة القضاء أبوظبي إلى مميزات الخدمة وهي:

لاحاجة للحضور الشخصي.

لا حاجة إلى اتصال مرئي.

إفادة رقمية لا ورقية.

لا حاجة لتوقيع الأطراف "التحقق بالهوية الرقمية".