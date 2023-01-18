الامارات | وفاة مواطن أثناء ممارسة الرياضة في ‏خورفكان

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن إماراتي يبلغ من العمر 62 عاماً، مساء الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية، أثناء ممارسته رياضة المشي على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان، على الرغم من تمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليه، وإنزاله وتقديم الإسعافات الأولية له، حيث كانت حالته الصحية حرجة.
وأفاد رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل، المقدم سعيد راشد الحيايي، بأن غرفة العمليات في إدارة شرطة المنطقة الشرقية تلقت بلاغاً يفيد بتعرض أحد الأشخاص في مسار جبل الرابي لحالة من الإعياء وعدم تمكنه من مواصلة السير بسبب التعب الشديد، وعلى الفور انتقلت دورية الشرطة وفرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني في خورفكان والإسعاف الوطني إلى موقع البلاغ، ونجحت في الوصول إليه بمعاونة الأشخاص الموجودين في المسار الجبلي، وتم نقله بواسطة الإسعاف الوطني إلى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة.
وأهابت إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالجمهور الذين يمارسون الرياضة على المسارات الجبلية بضرورة التأكد من حالتهم الصحية بشكل عام وعدم إصابتهم بأمراض مزمنة قد تشكل عليهم خطراً أثناء ممارسة الرياضة، وأخذ جميع احتياطات الأمن والسلامة واستخدام الطرق والمسارات الآمنة عند صعود الجبل لضمان سلامتهم، إلى جانب التواصل مع الشرطة في حال حدوث أي إصابة أو إعياء عبر الأرقام 092057555 أو 999.
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