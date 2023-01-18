الامارات | شرطة رأس الخيمة تُطلق حملة ضبط الدراجات غير المرخّصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّنت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة حملة «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات» لضبط الدراجات غير المرخصة، بما يعزز السلامة المرورية في طرق الإمارة، والحد من الحوادث المرورية.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات، رئيس فريق التوعية والثقافة المرورية في المجلس المروري الاتحادي، العميد أحمد الصم النقبي، إن الحملة ستشمل كل مناطق رأس الخيمة وتستمر لمدة شهر، وتستهدف الدراجات غير المسجلة ولا تحمل لوحات أرقام أو أوراق ثبوتية، إلى جانب الدراجات التي تفتقر الى اشتراطات الأمن والسلامة والمخالفة للقواعد والأنظمة والقوانين المرورية المعمول بها في الدولة.

ودعا النقبي أصحاب الدراجات غير المسجلة وغير المرخصة إلى التوجه لمراكز الخدمة لفحصها وتسجيلها وعدم قيادتها إلا بعد الحصول على رخصة القيادة التي تخولهم قيادتها للإسهام في إنجاح جهود الشرطة في الحفاظ على أمن وسلامة الطرق ومستخدميها وعلى حياة قائدي الدراجات أنفسهم.

وأفاد رئيس قسم الدوريات في شرطة رأس الخيمة رئيس فريق الحملة، المقدم سالم بورقيبة، بأن الفريق سيوجد في كل طرق الإمارة وفي المناطق الداخلية لضبط الدراجات المخالفة، حرصاً على تعزيز مفهوم الأمن المروري على الطرق.

وذكر أن الحملة تأتي امتداداً للحملات التي تم تنفيذها في أوقات سابقة، بهدف تعزيز أمن الطرق والحفاظ على سلامة مرتاديها ومستخدميها، مطالباً أفراد المجتمع في حال الشكاوى والاقتراحات والإزعاج في الأحياء السكنية التواصل على الرقم 0509990299.