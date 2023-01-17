الامارات | عبدالله بن زايد يطلق شعار مؤتمر الأطراف «COP28»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشعار الرسمي والهوية البصرية الخاصة بالدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، والتي ستعقد في دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

وانطلاقاً من مفهوم أننا جميعاً سكان «عالم واحد»، جاء التصميم في شكل كروي باللونين الأخضر الفاتح والداكن، ويتضمن مجموعة من الرموز المتنوعة المتعلقة بالعمل المناخي، مثل الإنسان وتكنولوجيا الطاقة المتجددة، وعناصر من الحياة البرية والطبيعة، وكلها متضمنة داخل شكل كرة أرضية. وتعكس تلك العناصر مجتمعةً ثروة الموارد الطبيعية والتكنولوجيا البشرية، وتؤكد ضرورة الابتكار في جميع القطاعات لتحقيق نقلة نوعية في التنمية المستدامة الشاملة.

ويُعد التصميم إشارة إلى المجتمع الدولي بضرورة توحيد الجهود وتضافرها لاتخاذ إجراءات مناخية عاجلة، والمضي قُدماً في مسارٍ يحتوي الجميع للوفاء بالالتزامات المناخية العالمية بصورة تعاونية وعمل عالمي مشترك. ويؤكد الشعار على الرسائل الأساسية لمؤتمر الأطراف «COP28» بأنه سيكون مؤتمراً للتعاون وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، واحتواء القطاعين الحكومي والخاص، والمجتمع العلمي، والمجتمع المدني، والنساء، والشباب، حيث تم تمثيل جميع تلك الفئات ضمن الرموز المتنوعة الموجودة في الهوية البصرية.

كما يعزز الشعار التأكيد على نهج مؤتمر الأطراف «COP28» في أن يكون عمليّاً يشمل ويحتوي الجميع، ويرتقي بالطموحات، لينتقل بالعالم من وضع الأهداف إلى تنفيذها بشأن موضوعات «التخفيف»، و«التكيّف»، و«التمويل»، و«الخسائر والأضرار».

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «نعيش في عالم واحد، عالم نحتاج فيه إلى التعاون والعمل الشامل والتكاملي، لتحقيق نقلة نوعية في التقدم نحو أهداف اتفاق باريس. ووفق توجيه ورؤية القيادة، سنحرص على أن يركز مؤتمر الأطراف COP28 على التعاون والعمل وتضافر الجهود ومد جسور الحوار بين دول الشمال والجنوب، إضافة إلى تطبيق نهج عدم ترك أي أحد خلف الركب. وسنعمل خلال المؤتمر على توفيق الآراء والسعي إلى تحقيق إجماع عالمي، حتى نتمكن من تحقيق التقدم ورفع سقف الطموح المناخي والانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها».

وسيتم استخدام الشعار الجديد والهوية البصرية في كل المواد المتعلقة بمؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه دولة الإمارات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمؤتمر، الذي تم إطلاقه حديثاً، وكذلك في موقع الفعاليات في مدينة إكسبو دبي.

ويمكن الاطلاع على نسخة متحركة للشعار عبر هذا الرابط، والتي توضح قصة الشعار حيث يمكن استخدامها لإضفاء الحيوية في الوسائط الرقمية.