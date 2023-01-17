الامارات | محمد بن راشد يستقبل رئيس مجلس الشورى العماني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، في قصر سموه بزعبيل، الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان الشقيقة، في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى الدولة.

وقد رحّب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برئيس مجلس الشورى العماني، مؤكداً سموه عمق العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط دولة الإمارات بسلطنة عمان، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، وفي ضوء الرغبة المشتركة في تطوير التعاون بينهما في جميع المجالات، وبما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين ويخدم في تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.

من جانبه نقل الشيخ خالد بن هلال المعولي، رئيس مجلس الشورى، تحيات صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، مشيداً بالروابط التاريخية والعلاقات الأخوية الراسخة بين سلطنة عمان ودولة الإمارات التي توطدت عبر عقود طويلة، وتجسدت في مختلف أوجه التعاون الثقافي والاجتماعي والاقتصادي بين البلدين.

حضر اللقاء، رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش ، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وسمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، ، وعدد من كبار المسؤولين.