الامارات | حاكم الشارقة يستقبل رئيس جمهورية أوغندا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم، رئيس جمهورية أوغندا فخامة يوويري موسيفيني وذلك في قصر البديع.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء برئيس جمهورية أوغندا، وتبادل سموه مع فخامته الأحاديث الودية في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل التعاون في العديد من القطاعات الهامة كالثقافة والعلوم والاقتصاد والسياحة والبيئة وغيرها من المجالات.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية التبادل الثقافي والاستفادة من الخبرات الموجودة لدى المؤسسات الرائدة لدى الطرفين، ودعم القطاعات الحيوية وكل ما من شأنه توثيق التواصل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأكاديمية.

حضر اللقاء بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة عبدالله سلطان العويس ، ورئيس دائرة التشريفات والضيافة محمد عبيد الزعابي ، وسفير الدولة لدى جمهورية أوغندا عبدالله حسن عبيد حسن الشامسي ، ومدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة محمد أحمد أمين ، والوفد المرافق لرئيس جمهورية أوغندا.