الامارات | محمد بن راشد يلتقي الرئيس الكوري يون سيوك يول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، الرئيس الكوري يون سيوك يول.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التقيت اليوم ضيف البلاد فخامة الرئيس الكوري يون سيوك يول.. علاقاتنا معهم نموذجية.. في الفضاء تعاونا في نقل المعرفة، في الطاقة شيدنا أكبر محطة نووية في العالم، في التجارة نحن شريكهم العربي الأول. وسندعم 26 اتفاقية جديدة تم توقيعها للوصول لمستويات غير مسبوقة من التعاون الاستراتيجي.