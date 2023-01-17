الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس كازاخستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم، رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة قاسم جومارت توكاييف الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف - لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي - مراسم استقبال رسمية حيث اصطحب صاحب السمو رئيس الدولة ضيف البلاد إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكازاخستان ، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية للرئيس الضيف.

ويرافق الرئيس الكزخي وفد يضم معالي كل من .. نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية تيلوبيردي مختار ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والتكامل جومانجارين سيريك ونائب رئيس ديوان الرئاسة الممثل الخاص للرئيس للتعاون الدولي كازيخان يرجان ووزير التنمية الرقمية والابتكار والفضاء موسين بغداد ووزير الطاقة أكشولاكوف بولات ووزير الصناعة وتطوير البنية التحتية كارابايف مارات وسفير جمهورية كازاخستان ماديار مينيليكوف وعدد من كبار المسؤولين في كازاخستان.