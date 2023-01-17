الامارات | وفاة مواطن تعرض لمضاعفات صحية أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن 62 عاماً مساء يوم الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية أثناء ممارسته رياضة المشي على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول اليه وتقديم الإسعافات الأولية إلا أنه فارق الحياة نتيجة حالته الصحية الحرجة، وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعاً.