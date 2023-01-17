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الامارات | وفاة مواطن تعرض لمضاعفات صحية أثناء ممارسة الرياضة في خورفكان

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مواطن تعرض لمضاعفات صحية أثناء ممارسة في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي مواطن 62 عاماً مساء يوم الأحد الماضي، نتيجة مضاعفات صحية أثناء ممارسته المشي على مسار جبل برج الرابي في مدينة خورفكان.

وتمكنت فرق الإنقاذ من الوصول اليه وتقديم الإسعافات الأولية إلا أنه فارق الحياة نتيجة حالته الصحية الحرجة، وذلك كما ذكرت شرطة الشارقة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

التفاصيل تباعاً.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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