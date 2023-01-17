الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بشأن تعيين سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيساً للمكتب الوطني للإعلام بدرجة وزير.
وينشر المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
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