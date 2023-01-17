الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة النيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيسة النيبال بضحايا تحطم طائرة الركاب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، برقية تعزية إلى فخامة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية النيبال الصديقة ، في ضحايا تحطم طائرة ركاب والذي أودى بحياة ركابها.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى فخامة الرئيسة بيديا ديفي بهانداري.
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