الامارات | «سيرا» تبتكر نظاماً أمنياً متطوراً لتتبع الأجسام المتحركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت منظمة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي (سيرا) مشاركتها في معرض إنترسك للأمن والسلامة لعام 2023، داعماً رئيساً بحزمة من الأنظمة الأمنية المبتكرة، التي طوّرت في مختبرات المؤسسة، أبرزها برنامج مدار، وهو نظام يتتبع الأجسام المتحركة بمختلف أحجامها وأنواعها باستخدام تقنيات نظام تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، ويعد من أكبر الأنظمة الأمنية في المنطقة.

وأفادت بأن مشاركتها في المعرض الذي ينعقد بمركز دبي التجاري العالمي من 17 إلى 19 يناير الجاري، بهدف عرض أنظمتها الأمنية وابتكاراتها الذكية والحلول الرائدة والخدمات المستحدثة التي تُقدمها في المجالات الأمنية المختلفة، لاسيما في قطاع الأمن الخاص، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة من قبل فريق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في المنتديات والمؤتمرات خلال معرض إنترسك، الذي يدور حول أهم التحديات الأمنية، والاطلاع على أفضل الممارسات في المجال الأمني مع مختلف الجهات المحلية والدولية.

وأشارت إلى أن إدارة المقاييس والرقابة ستشارك للمرة الأولى بـ«استديو أمني» عبارة عن لعبة لمخططات الأنظمة الأمنية في المنشآت التجارية، ويمكن من خلالها تركيب كاميرات المراقبة وجهاز الإنذار في المخطط.

كما يشارك مختبر الأنظمة والمعدات الأمنية بدوره في عرض المعدات التي تخضع لاختبارات المقاييس في المؤسسة، بالإضافة إلى أحد ابتكارات المختبر، وهو صندوق مصمم لفحص الكاميرات الأمنية في البيئة الخارجية والداخلية، بغض النظر عن حجمها أو وزنها.

فيما تشارك إدارة شؤون التدريب الأمني عبر استعراضها جهاز فحص كتلة الجسم لحراس الأمن، إضافةً إلى المناهج والدورات الأمنية التي تتضمن ثماني دورات.

كما تنظم مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في منصتها جلسات توعوية أمنية وورش عمل تثقيفية لزوارها من قبل مهندسي المؤسسة، تناقش من خلالها موضوعات، منها التغييرات في الدليل الفني، وحالات طلب الاستثناء لاستخدام كثافة الصورة، وقانون مخططات الاستشارات الأمنية، وأفضل الممارسات للاستشارة الأمنية.