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الامارات | «قضاء أبوظبي» تبحث عن ورثة 680 متوفى لاستلام تركاتهم

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن «قضاء أبوظبي» تبحث عن ورثة 680 متوفى لاستلام تركاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن وجود عدد من ملفات التركات لـ680 متوفى، موجودة في محاكم العين، والعامرة، وبني ياس، والرويس، تتضمن مبالغ تخص عدداً من المستفيدين لم يتم التقدم بطلب صرفها للمستحقين حتى تاريخه.

وأهابت الدائرة بأصحاب الشأن والمستحقين أو من ينوب عنهم بالوكالة الاطلاع على كشف الأسماء المدرج في الموقع الإلكتروني للدائرة والتحري من أسماء ذويهم، مشيرة إلى ضرورة التواصل مع القنوات الرسمية خلال ساعات الدوام الرسمي للتأكد من أحقيته في استلام المبلغ من عدمه وذلك خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الإعلان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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