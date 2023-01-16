الامارات | «منخفضات جوية» جديدة على الدولة.. انخفاض في «الحرارة» وأمطار ورياح قوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر اعتباراً من ليلة غدٍ الثلاثاء وحتى الإثنين المقبل، بمرور امتداد منخفضات جوية مختلفة سطحية وعلوية، منوهاً إلى أن الدولة تتأثر يومي الثلاثاء والأربعاء بامتداد منخفض جوي من الجنوب الغربي يصاحبه امتداد منخفض علوي من الغرب، بينما من يوم الخميس إلى يوم الإثنين تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق يصاحبه تيار هوائي علوي من الغرب معه كتلة هوائية باردة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس خلال هذه الفترة، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية والجزر على فترات متباعدة.

ونوّه إلى حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تنشط الرياح الشمالية الغربية وتكون قوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء ثم تتحول الرياح إلى شرقية وشمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً.

وذكر أن البحر يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط في بحر عمان من ليل الثلاثاء إلى ظهر الأربعاء يصبح متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي وبحر عمان.