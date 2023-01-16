الامارات | على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل..رئيس الدولة يلتقي عدداً من قادة الدول الصديقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدداً من قادة الدول الصديقة الذين يزورون الدولة لحضور فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

والتقى سموه على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل - كلاً حده - .. رئيس جمهورية زامبيا الصديقة هاكيندي هيشيليما ، ورئيس جمهورية غانا الصديقة نانا أكوفو أدو ، ورئيس جمهورية أوغندا الصديقة يوويري موسيفيني ، ورئيس جمهورية موزمبيق الصديقة فليبي شاسنتو نيوسي.

ورحب سموه بقادة الدول الأربع خلال زيارتهم لدولة الإمارات، وتمنى لدولهم وشعوبهم مزيداً من التنمية والاستقرار.

وتناولت اللقاءات العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبلدانهم وسبل تنميتها في مختلف المجالات.. وتطرقت إلى " أسبوع أبوظبي للاستدامة " والدور الذي يقوم به في خدمة قضية الاستدامة في العالم، وأوجه التعاون بين الإمارات والدول الأربع في هذا المجال بجانب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الدول الأطراف بشأن تغير المناخ (كوب 28) نهاية هذا العام، وأهميته في حشد العمل الدولي المشترك للتصدي للتحدي المناخي، وتقديم الدعم للدول النامية والفقيرة خاصة في قارة أفريقيا، في مواجهة آثاره السلبية.

حضر اللقاءات .. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لأبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة الدكتور أنور بن محمد قرقاش ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ورئيس أركان القوات المسلحة الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي.