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الامارات | انقاذ مصاب في صحراء تعرض لحادث سقوط طائرة شراعية

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أبوظبي - الامارات اليوم : 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة أبوظبي اليوم، مهمة إخلاء طبي لمصاب في صحراء مدينة زايد التابعة لأبوظبي إثر تعرضه لحادث سقوط طائرة شراعية وهي في مرحلة الإقلاع، مما أدى إلى إصابته بإصابات بليغة.

وذكر المركز في بيان أنه وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والإنقاذ تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصاب من الموقع إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لتلقي العلاج اللازم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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