الامارات | محمد بن زايد يكرم الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023"

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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يكرم الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023" بمشاركة عدد من قادة الدول الصديقة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمشاركة عدد من قادة الدول الصديقة كرمنا الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023"..بجهود كوادرنا الوطنية وشركائنا أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة لدعم أجندة الاستدامة في العالم.
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