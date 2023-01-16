الامارات | محمد بن زايد يكرم الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023" بمشاركة عدد من قادة الدول الصديقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بمشاركة عدد من قادة الدول الصديقة كرمنا الفائزين "بجائزة زايد للاستدامة 2023"..بجهود كوادرنا الوطنية وشركائنا أصبحت الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً للبحث في الحلول المبتكرة لدعم أجندة الاستدامة في العالم.