الامارات | حاكم الشارقة: سنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة الوسطى

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شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة: سنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة الوسطى والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة عبر برنامج "الخط المباشر": المنطقة الوسطى بالإمارة ليست منسية، والعمل يجري بها تباعاً، وسنوظف 50 مهندساً ومهندسة من أبناء المنطقة، سيتم الاتصال بهم، للعمل بمشروعات البطائح والذيد ومحطات الغاز ونقول لـ"كهرباء الشارقة" : لا تضعوا تحفظات على بناتنا، وذلك كما
ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
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