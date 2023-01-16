الامارات | بلدية العين تنفذ حملة " شتاء العين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت بلدية مدينة العين حملة "شتاء العين" وذلك للمحافظة على المظهر العام والسلامة في المناطق البرية، التي تستمر حتى فبراير القادم، مستهدفة مرتادي مناطق البر والحدائق والمماشي والمتنزهات وملاعب الاحياء السكنية في مدينة العين.

وأوضح مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع أحمد علي الكويتي أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية في نشر التوعية المجتمعية خلال فصل الشتاء للزوار ومرتادي المناطق البرية للاستمتاع بالأجواء الشتاء الباردة حول كيفية المحافظة على المظهر العام وكذلك الإرشادات التي تحقق سلامتهم وسلامة غيرهم في هذه المناطق الرائجة في هذا الوقت من العام.

ومن جانبها ذكرت رئيس قسم التواصل المجتمعي فاطمة الشامسي أن البلدية تهدف من هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى افراد المجتمع بشكل عام و مرتادي المناطق البريه بشكل خاص بأهمية المحافظة على المظهر العام في المناطق البرية و المساهمة في خفض نسبة مشوهات المظهر العام في المناطق البرية.

ودعت بلدية العين أفراد المجتمع ومرتادي مناطق البر بشكل خاص إلى عدم ترك المخلفات في هذه المناطق ورمي النفايات في الأماكن المخصصة لها من أجل بيئة نظيفة مع أخذ احتياطات الأمن والسلامة واتباع إرشادات السلامة.