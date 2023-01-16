الامارات | جامعة الإمارات تستقطب المواطنين المتميزين في "برنامج المعيدين" للعمل كأعضاء هيئة تدريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعمل جامعة الإمارات العربية المتحدة، على استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين من خلال "برنامج المعيدين" والذي يقدم منحا للخريجين المتميزين ممن لديهم الرغبة في استكمال دراساتهم العليا، والعمل في المجال الأكاديمي.

وقالت الدكتورة بدرية الخنبولي، مدير مكتب استقطاب أعضاء هيئة التدريس مواطنين المشرفة على البرنامج إن الجامعة تحرص على استقطاب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس، وتقديم الدعم الخاص للمواطنين منهم، وتوفير الخدمات الإدارية والفنية عالية الجودة.. مشيرة إلى أنه يتم الإعداد والتحديث المستمر للبرامج والخطط الدراسية للدراسات العليا لبرامج (الماجستير والدكتوراه) والتقييم الدوري الخارجي لها وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

وحول مراحل التقديم، أوضحت أن أعضاء هيئة التدريس بالأقسام العلمية يرشحون الخريجين المتميزين لوظيفة معيد، بناءً على معدلهم التراكمي، ومهاراتهم الشخصية، واستعدادهم للدراسات العليا، حيث تشمل المنحة الدراسية المقدمة للمعيد راتباً شهرياً بالإضافة إلى تغطية النفقات الدراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه كلّها، والتأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية له ولأسرته ونفقات تعليم الأبناء، حيث يتم التقييم النهائي لكل مرشح بعد المقابلة الشخصية.

كما يمكن زيارة الموقع الرسمي للجامعة، صفحة مكتب استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين من خلال الموقع مكتب استقطاب وتطوير أعضاء هيئة التدريس المواطنين (uaeu.ac.ae).

وبالنسبة لشروط قبول وابتعاث المعيدين لاستكمال برنامج الدراسات العليا فهي أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس 3.3 فما فوق، وأن يكون المتقدم حاصل على درجة 7 في امتحان اللغة الإنجليزية IELTS، وأن يتعهد بدراسة الماجستير والدكتوراه خارج الدولة.



