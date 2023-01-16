الامارات | 43 جنسية يمكن لحامليها القيــادة في الإمارات برخصتهم الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدّدت وزارة الداخلية 43 جنسية حول العالم يمكن لمواطنيها قيادة مركبة برخصتهم الوطنية خلال زيارتهم الإمارات، دون الحاجة للاختبار العملي أو النظري، فضلاً عن 44 جنسية يمكن لمواطنيها استبدال رخصتهم الوطنية برخصة إماراتية في حال الإقامة، وذلك من خلال عدد من الشروط.

وبينت أن الاعتراف برخصة القيادة الأجنبية يقصد به استخدام رخص القيادة الوطنية في دولة الإمارات لغير غرض الإقامة، بينما يقصد بالاستبدال استبدال رخصة القيادة الوطنية برخصة قيادة دولة الإمارات أثناء الإقامة.

وحددت الوزارة مجموعة من الشروط للاعتراف برخصة القيادة الأجنبية، وقيادة مركبة على طرق الدولة، منها أن تكون رخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون دخول الدولة لغير غرض الإقامة، بينما تتضمن شروط استبدال رخصة القيادة الأجنبية برخصة إماراتية، أن يكون من ضمن الدول المسموح لها باستبدال رخصة القيادة، وأن يكون حاصلاً على إقامة سارية المفعول، وأن تكون الرخصة الوطنية الخاصة بصاحبها سارية دائمة وسارية المفعول، ويستوفي السن القانونية طبقاً للقوانين والأنظمة الخاصة بدولة الإمارات، واجتياز الفحص الطبي والالتزام بالمتطلبات الأخرى لاستبدال رخص القيادة، وتشمل فئات الاستبدال الدراجات النارية والمركبات الخفيفة.

وأكدت الوزارة ترحيب دولة الإمارات بزوارها الكرام من جميع أنحاء العالم، وسعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الداعمة للتوجه الحكومي في تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية والذكية لكل المتعاملين في الدولة.

وتقدم وزارة الداخلية خدمة اعتراف واستبدال رخص القيادة ضمن مبادرة «مرخوص» التي تسمح لمواطني الدولة بالقيادة برخصتهم الوطنية في مختلف دول العالم واستبدالها برخصة محلية في حال الإقامة، كما تمنح المبادرة لزوار دولة الإمارات أحقية القيادة برخصتهم الوطنية واستبدالها برخصة إماراتية في حال الإقامة.

وحسب بيانات خدمة «مرخوص» على موقع وزارة الداخلية، فإن هناك 25 دولة حول العالم يمكن للمواطنين فيها استبدال رخصة القيادة الإماراتية، تشمل دولاً أوروبية والصين والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، و24 دولة تعترف برخصة القيادة الإماراتية.

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي حددت قائمة الدول التي تعترف بالرخصة الإماراتية في أنحاء العالم وتستبدلها، وذلك في وضعها ضمن «مرخوص»، بحيث يسهل على المتعاملين الدخول إلى مكان واحد توجد فيه كل المعلومات المتعلقة بالاستبدال والاعتراف برخصة القيادة الإماراتية بناءً على الوجهة المقصودة.

وذكرت أنه يمكن للمسافر الإماراتي عبر «مرخوص» معرفة الدول ووضع الرخصة الإماراتية للاستبدال والاعتراف في جميع دول العالم للراغبين في السفر إليها بغرض السياحة أو الإقامة، وتشمل هذه القائمة كل الوجهات والدول العالمية الرئيسة التي تتمتع جميعها بعلاقات طيبة مع دولة الإمارات.

وتمكّن الخدمة المسافر الإماراتي من معرفة إمكانية استخدام رخصة القيادة الإماراتية بناءً على الوجهة المقصودة من حيث الاعتراف برخصة القيادة دون الحاجة للاختبار العملي أو النظري لغرض السياحة أو الزيارة، واستبدال رخصة القيادة برخصة الدولة المقيم بها لفترة طويلة.

قائمة الدول

يمكن لمواطني 43 جنسية استخدام رخصة القيادة الصادرة من دولهم أثناء زيارة أو استبدالها برخصة إماراتية عند الإقامة وهي: إستونيا، ألبانيا، البرتغال، الصين، المجر، اليونان، أوكرانيا، بلغاريا، سلوفاكيا، سلوفينيا، صربيا، قبرص، لاتفيا، لوكسمبرغ، ليتوانيا، مالطا، آيسلندا، مونتينغرو، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، اليابان، بلجيكا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا، السويد، أيرلندا، إسبانيا، النرويج، نيوزيلندا، رومانيا، سنغافورة، هونج كونج، هولندا، الدنمارك، النمسا، فنلندا، المملكة المتحدة، تركيا، كندا، بولندا، جنوب إفريقيا، أستراليا.

بالإضافة إلى مواطني كوريا الجنوبية، الذين يمكنهم استبدال رخصة القيادة الصادرة من دولتهم برخصة إماراتية عند الإقامة في الدولة.

استلام الرخصة إلكــترونياً

توفر وزارة الداخلية خدمة استبدال رخص قيادة الدول الأخرى برخصة قيادة دولة الإمارات، وذلك من خلال تسجيل الدخول في الخدمات الذكية وتعبئة بيانات الطلب واستلام الرخصة إلكترونياً أو عن طريق شركات التوصيل، ويتوجب توفير هوية إماراتية، وترجمة قانونية للرخصة الأجنبية، وأصل الرخصة الأجنبية، وإجراء فحص النظر، وتتضمن الرسوم 600 درهم.