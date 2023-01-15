الامارات | أقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل رئيس كوريا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة فخامة يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا الصديقة الذي بدأ زيارة دولة تستغرق عدة أيام إلى دولة الإمارات..ترافقه حرمه السيدة الأولى كيم كيون هي.

وجرت لفخامة الرئيس يون سيوك يول مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ترافقه مجموعة من الفرسان على صهوات الخيول العربية الأصيلة.

واصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الضيف إلى منصة الشرف وعزف السلام الوطني لكوريا فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة واصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لفخامته.

وقبيل وصول موكب الرئيس الكوري إلى ساحة القصر حلق فريق "فرسان الإمارات" الوطني للاستعراضات الجوية في سماء القصر مشكلاً لوحة بعلم كوريا.

كما قدمت فرق الفنون الشعبية أهازيج وعروضاً من التراث الإماراتي شملت فنون "الندبة والعيالة والحربية" بجانب عروض الخيول والهجن ترحيباً بالرئيس الكوري.

واصطف عدد من الأطفال يلوحون بأعلام البلدين ويرددون عبارات الترحيب.

وكان في استقبال فخامته سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين الذين رحبوا بزيارته للدولة وهم.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي ومعالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي وسعادة عبدالله سيف النعيمي سفير الدولة لدى جمهورية كوريا وسعادة محمد الحمادي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومحمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

فيما ضم الوفد المرافق للرئيس الكوري كلاً من معالي تشو كيونغ هو نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والتخطيط والسيد جو هو يونغ مسؤول الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم ومعالي لي جونغ هو وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعالي بارك جين وزير الخارجية ومعالي كوون يونغ سي وزير التوحيد ومعالي لي تشانغ يانغ وزير الصناعة والتجارة والطاقة ومعالي وون هي ريونغ وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل ومعالي لي يونغ وزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومعالي هان وا جين وزيرة البيئة ومعالي كيم سونغ هان مستشار الأمن القومي وسعادة يو جيه سيونغ سفير كوريا الجنوبية لدى الدولة بجانب عدد من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى في كوريا.