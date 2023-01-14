الامارات | إطلاق حافلات رأس الخيمة القرية العالمية بـ 30 درهم للاتجاه الواحد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وإدارة القرية العالمية خطاً جديداً للحافلات العامة يربط إمارة رأس الخيمة بالقرية العالمية، بتكلفة 30 درهماً للتذكرة بالاتجاه الواحد أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وذلك بهدف إسعاد مستخدمي النقل الجماعي الراغبين في زيارة القرية العالمية في دبي، ويأتي الاطلاق الجديد تلبيةً للطلب المتزايد من المتعاملين على توفير هذه الخدمة والتي ستسهل اجراءات وصولهم إلى القرية العالمية

وقال مدير إدارة رقابة الجودة والتشغيل في هيئة رأس الخيمة للمواصلات، محمد هاشم إسماعيل، إن إطلاق خط القرية العالمية يمثل استجابةً سريعةً لاحتياجات مستخدمي شبكة النقل الجماعي ويأتي ضمن استراتيجية الهيئة للتوسع في خطوط النقل العام عبر المدن لتحقيق انسيابية النقل للجميع.



وأوضح أن الاطلاق التجريبي للخدمة بدأ بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وتم تقديم الخدمة خلال أيام العطلة الأسبوعية بواقع رحلتين يومياً ذهاباً واياباً إذ تنطلق الحافلات من محطة الحافلات الرئيسية بإمارة رأس الخيمة وصولاً إلى مواقف الحافلات العامة في القرية العالمية في إمارة دبي، وتبلغ تكلفة التذكرة بالاتجاه الواحد 30 درهماً، حيث تنطلق الحافلات من رأس الخيمة إلى القرية العالمة في رحلتين الأولى في الساعة الثالثة مساءً والساعة الخامسة مساءً، كما تنطلق رحلة العودة من القرية العالمية إلى رأس الخيمة في رحلتين، الأولى من الساعة العاشرة ليلاً والثانية عشر ليلاً أيام الجمعة والسبت والأحد.

وأشار إلى أن الهيئة وفرت خدمة الحجز والدفع المسبق للرحلة من خلال تطبيق “RAKBus” الذكي والذي يمكن تحميله عبر منصتي ابل ستور وجوجل بلاي، ويمكن للمتعاملين الاطلاع على جدول الرحلات عبر زيارة الموقع الالكتروني لهيئة رأس الخيمة للمواصلات rakta.gov.ae

وذكر مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عادل شاكري، عن سروره لإطلاق الخط الخاص بخدمة الحافلات عبر المدن من قبل هيئة رأس الخيمة للمواصلات الذي من شأنه أن يوسّع ويعزّز النقل الجماعي بين إمارتي دبي وراس الخيمة وإسعاد رواد القرية العالمية من سكان رأس الخيمة من توفير هذا النوع من المواصلات العامة الذي يدعم الحركة السياحية والخدمية بين إمارات الدولة.

وقال شاكري: “تحرص هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تنفيذ استراتيجيات طويلة الأمد استناداً إلى خُطَطٍ طموحة ووفق أرقى المعايير العالمية إلى التكامل في شبكة النقل الجماعي داخل إمارة دبي وخلق نوعٍ من الربط الفعّال بين دبي والإمارات الأخرى، كما تحرص الهيئة على تبادل المعرفة والخبرات مع الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال النقل والمواصلات في الدولة وإتاحة الفرصة لهذه الجهات للاستفادة من الإنجازات، التي حققتها الهيئة في هذا المجال الحيوي.”

وقال مهند إسحاق، مدير أول علاقات الضيوف في القرية العالمية: “فخورون بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات وهيئة الطرق والمواصلات في دبي لتوفير هذه الخدمة الجديدة التي من شأنها أن تساهم في تسهيل وصول الضيوف من إمارة رأس الخيمة إلى القرية العالمية للاستمتاع في عالم أكثر روعة. تستقبل القرية العالمية الضيوف من حول الإمارات والسياح يومياً خلال الموسم، ونحن نتطلع للترحيب بالمزيد من ضيوفنا من إمارة رأس الخيمة ممن سيستفيدون من إطلاق هذا الخط الجديد للانضمام إلينا برفقة عائلاتهم وأصدقائهم.”