الامارات | غداً آخر موعد للمشاركة في جائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت اللجنة المنظمة «لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» أصحاب المزارع والعزب والمزارع التجارية المتميزة على مستوى الدولة، إلى الإسراع في التسجيل والترشح للجائزة، التي تحظى بدعم ورعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث لم يتبق سوى يوم على إغلاق باب التسجيل، واستقبال طلبات المشاركة في الجائزة، حسب الجدول الزمني المحدد سابقاً، وذلك يوم الأحد 15 يناير الجاري.

وتستقبل اللجنة المنظمة للجائزة طلبات التسجيل والمشاركة في الجائزة في نسختها الأولى عبر الموقع الإلكتروني www.smaea.ae لجميع الفئات الرئيسة والفرعية، إضافة إلى المسابقات المصاحبة، التي تشتمل على مسابقات متنوعة لأفضل منتج من التمور وأفضل السلالات ومسابقة الحليب ومسابقة الأوزان ومزاد أسبوعي للثروة الحيوانية، بالإضافة مسابقة الطهي للأسر المنتجة بالمنتجات المحلية.

وتبلغ قيمة الجوائز لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي والمسابقات المصاحبة نحو 6.7 ملايين درهم، مقسمة على 56 جائزة لأصحاب المزارع، والعزب المنتجة، ومربي النحل والأحياء المائية والمزارع التجارية، في مختلف إمارات الدولة، بالإضافة لمسابقات مصاحبة في المجالات الزراعية المختلفة.

وتشتمل «جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» على ثلاث فئات رئيسة، تغطي الأولى ثماني فئات فرعية للمُزارع والمُربي المتميز، حيث خصصت أربع جوائز لفئات الشق النباتي، وهي جائزة أفضل مزرعة في مجال الزراعة المكشوفة، وأفضل مزرعة للزراعة بالبيوت المحمية، إضافة إلى أفضل مزرعة في إنتاج الفاكهة، وأفضل مزرعة عضوية، بينما خصصت أربع جوائز أخرى لفئة الشق الحيواني، تشمل فئة العزب المنتجة، وفئة صغار المنتجين، وفئة مربي النحل، وفئة الأحياء المائية.

وحددت اللجنة عدداً من الضوابط والاشتراطات لقبول طلبات الترشح للجائزة، منها: يحق للمتسابق المشاركة في فئة واحدة فقط من فئات الجائزة خلال الدورة نفسها، في حين لا يحق للفائز الترشح للفئة التي فاز بها إلا بعد مرور دورتين من تاريخ حصوله على الجائزة، كما يحق للفائز الترشح في الدورة التالية للجائزة لإحدى الفئات التي لم يسبق له الفوز فيها، ويعتبر قرار لجنة التحكيم نهائياً وغير قابل للطعن.

وبالنسبة للحيازات والمزارع المشاركة تشترط الجائزة ألّا تكون الحيازة أو المزرعة مخالفة للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات. كما تشترط على المشاركين ضمن فئة المزارع المكشوفة (الخضراوات والفواكه) ألّا تقل المساحة المزروعة بمحاصيل الخضراوات عن خمسة دونمات، بينما تشترط على المشاركين ضمن فئة الزراعة المحمية (بيوت محمية أو شبكية) ألّا تقل المساحة المزروعة بالمحاصيل عن دونمين.

يشار إلى أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تعد إحدى المبادرات الرائدة لتحفيز الابتكار الزراعي والاحتفاء بالمزارعين ومربي الثروة الحيوانية المتميزين على مستوى الدولة، ودعم الأمن الغذائي، وترسيخ مفاهيم الاستدامة الزراعية، كما تدعم تطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بالقطاع الزراعي، وضمان استدامة الموارد.

كما تستهدف الجائزة تشجيع وتكريم مربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية، حيث إن المرشحين للفوز هم الذين يطبقون إجراءات لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى اتباع أفضل الممارسات في التغذية والرعاية الحيوانية لتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية.