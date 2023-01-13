الامارات | حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء بوفاة خلفان بن خرباش

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يُقدّم واجب العزاء بوفاة خلفان بن خرباش والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، اليوم واجب العزاء في وفاة المغفور له خلفان بن خرباش، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
كما قدم واجب العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام وأعرب سموهما عن أصدق التعازي والمواساة إلى أبناء الفقيد وذويه راجيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.
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