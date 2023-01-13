الامارات | الزي الرسمي إلزامي في صورة طلب جواز السفر والهوية الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدثت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أخيراً، معايير إدراج الصور الشخصية ضمن مراحل التقديم الإلكترونية لطلبات إصدار وتجديد جوازات السفر والهوية الإماراتية، انسجاماً مع المعايير الدولية الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وذكرت الهيئة أن هناك تسعة مقاييس يتعين مراعاتها، لتمكين قبول الصورة الشخصية عبر الأنظمة الذكية لجميع الفئات العمرية، وهي - بالنسبة لقواعد الزي - ارتداء الزي الرسمي لدولة الإمارات، وبالنسبة لغطاء الرأس، يسمح به وفقاً للعادات والتقاليد، والخلفية تكون بيضاء، والصورة تكون ملونة بجودة عالية وحديثة لا تتجاوز ستة أشهر (35- 40 mm)، ويجب أن يكون موضع الرأس مستقيما غير مائل وموازياً لعدسة التصوير. كما يجب أن تكون تعابير الوجه محايدة (طبيعية غير مبالغ فيها)، والعينان مفتوحتين باتجاه الكاميرا، ودون استخدام العدسات الملونة، وبالنسبة للنظارات تكون مقبولة إذا لم تحجب العينين ولا تمثل انعكاساً ضوئياً، والدقة للصورة تكون 600 نقطة في البوصة على الأقل، دون آثار حبر أو تجاعيد.

ونبهت الهيئة إلى تعذر قبول الصور الشخصية الخاضعة للبرامج المتعلقة بإدراج التعديلات أو التحسينات.

وأكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات أنه يجب تجديد بطاقة الهوية الصادرة من الدولة خلال 30 يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها تفرض غرامة تأخير.

وقالت إن على حامل بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها، تقديم طلب لتجديدها، لافتة إلى أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ترسل إشعاراً عبر رسالة نصية قبيل انتهاء صلاحية البطاقة.

ويمكن تقديم طلب التجديد عبر الخدمة الإلكترونية على موقع الهيئة، أو من خلال تطبيقها الذكي المتوفر على متجر غوغل، متجر أبل، أو متجر تطبيقات هواوي، وأيضاً من خلال مراكز الطباعة المعتمدة في الدولة.

وحول ما إذا كان يمكن تجديد بطاقة الهوية قبل انتهاء مدتها، أكدت الحكومة الرقمية أنه يحق للمتعامل المواطن التقدم بطلب لتجديد بطاقة الهوية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

وبالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات، يمكنهم فقط تجديد بطاقة الهوية عند تجديد صلاحية تأشيرة الإقامة القائمة، أو عند إعادة إصدارها.

وأتاحت الهيئة للمتعاملين تقديم طلب تجديد بطاقة الهوية بسهولة عبر الموقع الإلكتروني http://www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي (ica uae smart)، من خلال خمس خطوات لإنجاز هذه المعاملة إلكترونياً، وهي التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية)، أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق، واختيار خدمة «تجديد بطاقة الهوية»، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة، وتحديثها، وتسديد الرسوم، وتصل إلى مقدم الطلب رسالة نصية تفيد بإتمام ونجاح العملية، وأخيراً استلام البطاقة عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.

ودعت الهيئة المتعاملين إلى التأكد من دقة وصحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها، في طلب التجديد أو الاستبدال، والتأكد من دقة وصحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية قبل دفع الرسوم لتفادي التأخير في إنجاز المعاملة، والتأكد من صحة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وطريقة التوصيل المدرجة في الاستمارة الإلكترونية.

وأكدت أن صحة البيانات المدخلة في الاستمارة الإلكترونية ضمان لسرعة إنجاز المعاملة في الوقت المحدد، مشيرة إلى أن البيانات المدخلة تخضع للمراجعة والتدقيق من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

جدير بالذكر أن الهيئة بدأت بإصدار النسخة المُطوَّرة لبطاقة الهوية الوطنية، في إطار التحول للجيل الجديد من بطاقات الهوية وجوازات السفر، موفرة نسخة إلكترونية عبر تطبيقها الذكي، نسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.

• الهيئة دعت المتعاملين إلى التأكد من صحة بيانات رقم الهوية وتاريخ انتهاء صلاحيتها في طلب التجديد أو الاستبدال.