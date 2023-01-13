الامارات | «نافس» يبدأ تأهيل الكوادر الإماراتية لـ «قيادة سوق العمل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في قصر الوطن بأبوظبي، أمس، إطلاق برنامج «نافس» لإعداد القادة في القطاع الخاص، في إطار اتفاق وقعه مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بهدف تطوير كوادر قيادية وطنية متميزة في القطاع الخاص، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على رفع مستوى الأداء بما يسهم في تحقيق التوجهات الاستراتيجية المستقبلية لدولة الإمارات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. حضر توقيع الاتفاق وزير شؤون مجلس الوزراء، محمد بن عبدالله القرقاوي، ومن وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، سيف السويدي، ووكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية، أحمد آل ناصر، ووكيلة الوزارة المساعدة لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، فريدة آل علي.

وينص الاتفاق، الذي وقّعه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عبدالله ناصر لوتاه، والأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، على إطلاق «برنامج نافس لإعداد القادة» بالتعاون بين برنامج قيادات حكومة الإمارات في مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بهدف تمكين الكوادر الوطنية وبناء قدراتها في القطاع الخاص، بما يضمن تعزيز تنافسيتها واستدامة نجاحها، وتحقيق نقلة نوعية في المسار التنموي لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاق، سيعمل برنامج قيادات حكومة الإمارات بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة على تصميم وتنفيذ «برنامج نافس لإعداد القادة»، بهدف تطوير المهارات القيادية للكوادر الإماراتية المتميزة في القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في مجال تنفيذ ومتابعة تطبيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات ببناء القدرات وإعداد المواهب. ويركز البرنامج على تعزيز المبادرات الحكومية لتبادل المعرفة والتجارب المؤسسية الناجحة، في مختلف القطاعات وعلى كل المستويات، من خلال تصميم البرامج المتخصصة وعقد ورش العمل التدريبية التفاعلية، وعقد الشراكات الفاعلة مع الجهات المحلية والمؤسسات المتميزة في القطاع الخاص. وأكد عبدالله لوتاه أن حكومة الإمارات حريصة على تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال نهج متكامل يسعى لتأهيل الكادر الوطني وتمكينه في القطاعات الحيوية، من خلال تطوير المهارات والقدرات، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على تطوير القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال لوتاه إن الشراكة مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين ستدعم تطوير برامج جديدة ومبادرات نوعية تضمن استمرار الكفاءات الوطنية وتطورها في القطاع الخاص، الذي يُعد شريكاً أساسياً في تعزيز استقطاب الكفاءات وبناء القدرات.

حزمة برامج ومبادرات

أطلقت حكومة دولة الإمارات برنامج «نافس» في سبتمبر 2021، ضمن حزمة برامج ومبادرات مشروعات الخمسين الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني، من خلال إطلاق خطط استراتيجية طويلة المدى لدعم المواطنين في القطاع الخاص، وتفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لاستيعاب الخريجين المواطنين في القطاع الخاص. ويجسد برنامج قيادات حكومة الإمارات الذي تم تأسيسه عام 2008، رؤية ومنهجية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في إعداد القيادات الحكومية القادرة على إحداث التغيير، وبناء قدرات الكوادر والكفاءات الوطنية، وتمكين الجهات من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتعزيز جهود حكومة الإمارات.