الامارات | تخفيض حد السرعة على جزء من شارع دبي حتا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع دبي حتا في الجزء الواقع بين إمارتي دبي وعجمان ودوار الحصن (بطول 6 كيلومترات)، من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، اعتباراً من أمس 12 يناير 2023.

وأشارت الهيئة إلى أنه تم تغيير لوحات حد السرعة القانونية للشارع لتكون 80 كلم/ساعة بدلاً من 100 كلم/ساعة، وإضافة خطوط حمراء في بداية منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.

وأكدت الهيئة أن القرار تم بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على دراسة حديثة روعي فيها خطة تطوير منطقة حتا والتحسينات التي جرت على الطريق، ونسبة الأعداد المتوقعة لمستخدمي الطريق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المسافة التي تم فيها خفض السرعة تقدر بنحو ستة كيلومترات، وقد تم طلاء الطريق باللون لزيادة تنبيه السائقين بتخفيض السرعة، كما جرت عليه العادة عند تغيير السرعات على طرق دبي.