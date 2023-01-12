الامارات | شرطة دبي تؤسس فريقاً نسائياً تكتيكياً للعمليات الخاصة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة دبي تأهيل وتأسيس «أول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة».

وقال القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، إن شرطة دبي تفخر بطموح وشغف كوادرها من العنصر النسائي، وإصرارهن على الالتحاق بالمجالات والتخصصات الصعبة، التي دأب الرجال على احتكارها، مثل العمليات الخاصة، مؤكداً أنهن استطعن بعزيمة عالية، إثبات كفاءة في أداء هذه المهام، ليصبح هذا الفريق النواة الأولى للعسكريات في مجال العمليات الخاصة «الفرق التكتيكية» في شرطة دبي.

ونوه المري بالنتائج التي حققها الفريق خلال بطولة الشرطة للفرق التخصصية رقم 6، التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، بميدان الروية في دبي.

من جهته، أفاد مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، العميد راشد الفلاسي، بأن الإدارة استقطبت عناصر نسائية عسكرية برتب مختلفة من جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة، للالتحاق بهذا الفريق التخصصي، وخضعن لاختبارات متعددة من قبل المدربين والمتخصصين في الإدارة، وعُرضت نتائج الاختبارات على لجنة لاختيار الأفضل من بينهن.

فيما ذكر نائب المدير لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، العميد عبيد بن يعروف الكتبي، أن عناصر الفريق خضعن لبرامج تدريبية تخصصية متعددة، منها الرماية التكتيكية والاقتحام والمداهمة والقناصة والتحمل، ما أكسبهن خبرة كبيرة، ووصلن إلى مستوى متقدم من الجاهزية التامة في أداء المهام والمشاركة في البطولات المحلية والعالمية.

بدورها أكدت عنصر حماية رئيسة الفريق، الملازم لطيفة عبدالعزيز السلمان، حرص قيادات شرطة دبي على تقديم التسهيلات والدعم اللازم لتأسيس أول فريق نسائي للعمليات الخاصة، مؤكدة أن جميع عناصر الفريق على أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليهن على أكمل وجه.

• الفريق النسائي يعد النواة الأولى للعسكريات في مجال العمليات الخاصة بشرطة دبي.