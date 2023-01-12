الامارات | تخفيض تعرفة «الليموزين».. ومركبات الأجرة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عادل شاكري، عن قرار الهيئة تخفيض تعرفة مركبات الأجرة في الإمارة.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن القرار يشمل كل أنواع مركبات الأجرة، بما فيها مركبات الليموزين، مضيفاً أن «القرار جاء على أثر انخفاض أسعار الوقود التي كانت سبباً في تعديل التعرفة خلال الفترة الماضية».

وأفاد شاكري بأن «الهيئة تتعامل مع تحديد أسعار كلفة النقل عبر مركبات الأجرة بشكل ديناميكي، بالنظر إلى تكاليف الوقود»، مشيراً إلى أن كلفة الكيلومتر الواحد المقطوع خلال رحلة الراكب في مركبة الأجرة انخفض حالياً من درهمين و19 فلساً إلى درهم و97 فلساً، تماشياً مع الانخفاض في أسعار المحروقات والوقود. وأكد أن الهيئة تحرص على مراعاة احتياجات الركاب ومطالبهم، لافتاً إلى اعتمادها حالياً آلية لمراجعة رسوم كلفة مركبات الأجرة كل شهرين، للتأكد من مواكبتها العوامل الأخرى المتغيرة التي تؤثر في أسعارها.

وقال شاكري إن «تعرفة فتح العداد ثابتة، لأنها محددة بناء على عوامل أخرى ليس لها علاقة بأسعار الوقود المتغيرة، مثل كلفة شراء مركبة الأجرة بالنسبة لشركات الامتياز التي تعمل في قطاع خدمة أجرة المركبات وأيضاً تكاليف توظيف السائقين»، لافتاً إلى أن «الهيئة تعمل على الموازنة في مصالح جميع الأطراف، وتحرص على خدمة أفراد المجتمع وتفهم احتياجاتهم قدر المستطاع.

وقال إن الهيئة ستواصل المراجعة الدورية لتعرفة مركبات الأجرة خلال الفترة المقبلة، للتأكد من أنها متناسبة مع أسعار الوقود التي تشهد تغيرات مستمرة خلال الفترة الحالية».

وقال شاكري إن الخفض في التعرفة يشمل كل أنواع مركبات الأجرة بما فيها الليموزين، كاشفاً أن عدد مركبات الأجرة وصل إلى 11 ألفاً و358 مركبة تعمل ضمن خمس شركات، فيما يبلغ عدد مركبات الليموزين حالياً 7495 مركبة، تشغلها 108 شركات.

وتشمل الشركات الخمس التي تعمل في تقديم خدمة مركبات الأجرة كلاً من: دبي تاكسي، والعربية، ومترو، وكارز، والتاكسي الوطني.

يذكر أن مترو دبي ومركبات الأجرة يستحوذان على الحصة الأكبر من ركاب المواصلات العامة، إذ بلغ عدد مستخدمي مترو دبي 958 ألفاً و161 راكباً، كما نقلت مركبات الأجرة 558 ألفاً و79 راكباً، مقارنة بـ476 ألفاً و831 راكباً، من العدد الإجمالي لركاب وسائل النقل الجماعي في ليلة رأس السنة، البالغ عددهم مليونين و161 ألفاً و821 راكباً.

• «كلفة الكيلومتر الواحد المقطوع خلال رحلة الراكب في مركبة الأجرة انخفض حالياً من درهمين و19 فلساً إلى درهم و97 فلساً».