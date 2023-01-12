الامارات | طرق دبي تخفض حد السرعة القانونية على جزء من شارع دبي حتا إلى 80 كلم/ساعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن خفض حد السرعة القانونية على شارع دبي حتا في الجزء الواقع بين إمارتي دبي وعجمان ودوار الحصن (بطول 6 كيلومتر) من 100 كلم في الساعة إلى 80 كلم في الساعة، وذلك اعتباراً من اليوم 12 يناير 2023. وأشارت الهيئة بأنه تم تغيير لوحات حد السرعة القانونية للشارع لتكون 80 كلم/ساعة بدلاً من 100 كلم/ساعة وإضافة خطوط حمراء في بداية منطقة خفض السرعة لتنبيه السائقين وفق أفضل المعايير والأساليب المعتمدة في السلامة المرورية.

وأكدت الهيئة أن القرار تم بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وبناءً على دراسة حديثة روعي فيها خطة تطوير منطقة حتا والتحسينات التي جرت على الطريق، ونسبة الأعداد المتوقعة لمستخدمي الطريق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المسافة التي تم فيها خفض السرعة تقدر بحوالي 6 كيلو مترات، وقد تم طلاء الطريق باللون لزيادة تنبيه السائقين بتخفيض السرعة، كما جرت عليها العادة عند تغيير السرعات على طرق دبي.

تعمل الهيئة على مراجعات دورية ومستمرة للسرعات في الطرق الحيوية بإمارة دبي، وتعتمد في ذلك على دليل إدارة السرعة في إمارة دبي ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية الحديثة. ويضع الدليل المعايير والمقاييس المناسبة لتحقيق الجودة في العلاقة بين أفضل معدلات السرعة وانسيابية المرور ونسبة الحوادث المرورية، مؤكدة أن هناك العديد من العوامل والمعايير الهندسية التي تحدد خفض أو رفع السرعة ومن أهمها السرعة التصميمية للطريق، والسرعة الفعلية التي يلتزم بها معظم السائقين. إلى جانب مستوى التطور العمراني على جانبي الطريق وحركة المشاة ووجود المرافق الحيوية الأخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الحوادث المرورية التي وقعت في الشارع وحجم الحركة المرورية.