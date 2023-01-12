الامارات | رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء باكستان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة شهباز شريف الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وبحث سموه ودولة شهباز شريف ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من أوجه التعاون التي تتسق مع جهود تحقيق التنمية المستدامة في البلدين.

واستعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سموه بزيارة دولة شهباز شريف مؤكداً وقوف دولة الإمارات مع كل ما يحقق التنمية والاستقرار في باكستان الصديقة في ظل الروابط التاريخية وعلاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

من جانبه عبر دولة شهباز شريف عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التي تجمع بلده ودولة الإمارات ..معرباً عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الذي تواصل تقديمه دولة الإمارات إلى باكستان في المجالات التنموية خاصة ..مثمناً في هذا السياق المبادرات العاجلة التي نفذتها الدولة لتعزيز جهودها باكستان في مساعدة المتضررين من آثار الفيضانات والسيول التي شهدتها.

كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية إعلان ثلاث مذكرات تفاهم الأولى في مجال التعاون التدريبي بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والأكاديمية الدبلوماسية الباكستانية وأخرى للتعاون في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وثالثة للتعاون الإخباري بين وكالة أنباء الإمارات ونظيرتها الوكالة الباكستانية.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

كما حضرهما من الجانب الباكستاني.. وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري ووزير المالية محمد إسحاق دار ووزير الدفاع خواجة محمد آصف ووزير الطيران خواجة سعد رفيق ووزيرة الإعلام مريم أورنجزيب ووزير مجلس الاستثمار تشودري سالك حسين ووزيرة التجارة نويد قمر ووزير الاتصالات مولانا أسد محمود ووزيرة دولة للشؤون الخارجية هينا راباني والمساعد الخاص لرئيس الوزراء سيد طارق فاطمي وسفير باكستان لدى الدولة فيصل تيرمزي.

وكان دولة رئيس وزراء باكستان قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم في زيارة عمل حيث كان في استقباله في مطار الرئاسة.. وزير الاقتصاد عبد الله بن طوق المريوعدد من المسؤولين.