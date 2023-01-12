الامارات | ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بنقل تبعية مكتب الشارقة صديقة للطفل إلى هيئة الشارقة الصحية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للشارقة، قرار المجلس رقم (3) لسنة 2023م بشأن تبعية مكتب الشارقة صديقة للطفل.

ونص القرار على أن تُنقل تبعية مكتب الشارقة صديقة للطفل بكافة ممتلكاته وأصوله وموجوداته ومخصصاته المالية وموظفيه من المجلس الأعلى لشؤون الأسرة إلى هيئة الشارقة الصحية في إمارة الشارقة.