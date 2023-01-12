الامارات | حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية سهيلة في مدينة كلباء من الأعضاء التالية أسماؤهم:



1. أحمد خليفة سعيد النقبي.

2. جاسم محمد عبيد الشحي.

3. راشد سعيد عبيد بن فريش الكندي.

4. سالم خليفة سالم الدهماني.

5. سلطان عبدالله سلطان عياف الوشاحي.

6. صالح علي محمد جاسم البلوشي.

7. عيسى مراد محمد درويش.

كما نصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.