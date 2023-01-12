الامارات | سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2023م بشأن تشكيل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة.

ونصّ المرسوم على أن يُشكّل مجلس ضاحية واسط في مدينة الشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم:

1. أحمد خلفان محمد الفندي الشامسي.

2. أحمد محمد صالح الحمادي.

3. عبدالله حسن صالح محمد الياسي.

4. عبدالله سعيد خميس السويدي.

5. عبدالعزيز علي محمد بن دخين المطروشي.

6. عبدالعزيز محمد خميس السويدي.

7. محمد سلطان أحمد بن خادم.

كما نصّ المرسوم على أن يختار المجلس رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع له من بين أعضائه بالاتفاق أو بالاقتراع السري المباشر وبأغلبية الحاضرين، ويحل نائب الرئيس محل رئيس المجلس في جميع اختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وتكون مدة شغلهما للمنصب وفق ما تُحدده اللائحة التنفيذية لمجالس الضواحي والقرى.

ونصّ المرسوم على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.