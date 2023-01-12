الامارات | محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجُدد المُعينين لدى الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أوراق اعتماد مجموعة من السفراء الجُدد لعدد من الدول الشقيقة والصديقة المُعينين لدى الدولة، وذلك خلال استقبال سموه لهم في قصر الوطن بالعاصمة أبوظبي.

وأعرب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن ترحيبه بالسفراء الجدد، وأمنياته لهم بالتوفيق في القيام بمهامهم وأدوارهم في تحقيق مزيد من التقارب والتعاون بين دولهم ودولة الإمارات التي تحرص دائماً على توثيق روابط الشراكة مع دول العالم، وبما يدعم رسالتها الساعية إلى إقرار مقومات الخير والنماء في إطار من الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة.

وقد تسلَّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أوراق اعتماد كل من .. سفير جمهورية مصر العربية شريف محمود سيد، وسفير جمهورية النمسا ايتيين بيرشتولد، وسفير جمهورية غامبيا فافا سانيانج، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية فيصل نياز ترمذي، وسفير جمهورية كوريا يو جيه سونج، وسفير جمهورية أذربيجان التشين باغيروف.

ونقل السفراء الجدد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحيات قادة ورؤساء دولهم، وخالص أمنياتهم لدولة الإمارات قيادة وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار.

حضر مراسم تسلُّم أوراق اعتماد السفراء الجُدد .. سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الوزراء والمسؤولين.