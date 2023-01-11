الامارات | غداً إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن غداً الخميس الموافق 12 يناير موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023 لطلبة المدارس الحكومية.

وبينت المؤسسة أنها حددت جدولة زمنية لإعلان النتائج وإتاحتها للطلبة عبر بوابة الطالب لضمان حصول جميع الطلبة على نتائجهم بكل يسر وسهولة، حيث سيتمكن طلبة الصف 12 من الحصول على نتائجهم يوم الخميس في تمام الساعة العاشرة صباحاً وطلبة الصفوف 9-11 من الساعة 3 ظهراً، فيما سيتمكن طلبة الصفوف 1-8 من الاطلاع على نتائجهم يوم الجمعة في تمام الساعة 3 ظهراً، وسيكون بإمكان جميع الطلبة طباعة نتائجهم خلال يوم الإعلان المخصص لهم، بدءاً من الساعة 6 مساءً ولغاية الساعة 6 صباحاً.

وتفصيلا قال الدكتور يحي الانصاري المدير التنفيذي لقطاع التطوير المدرسي بالإنابة، إن المؤسسة حددت الجدول الزمني لإعلان النتائج على يومين ( الخميس و الجمعة) لإتاحة الفرصة للطالب وولي الامر للدخول إلى النظام بسهولة و يسر، دون وجود أي تحديات تقنية، موضحة ان خلال فترة النتائج يشهد النظام ضغط كبير من قبل الطلبة وذويهم.

وأوضح أن نتائج الفصل الدراسي الأول لا تعني النتيجة النهائية للطالب، ولكن لديه فرصة لرفع التحصيل الأكاديمي لديه خلال الفصلين دراسيين الثاني والثالث، واكتساب المعارف والمهارات الأخرى.

وأضاف أن فريق المؤسسة دائما متواجد لدعم الطلبة و كذلك هدفنا التطلع لتطوير التعليم العام وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.