الامارات | برنامج إرشادي لطلبة الصف الـ 12 حول البعثات الخارجية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت وزارة التربية والتعليم برنامجاً إرشادياً متكاملاً، أخيراً، حول آليات وإجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية للعام الجامعي 2023-2024، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات الخارجية، وذلك انطلاقاً من أهمية توعية طلبة الصف الـ12 والتأكد من جاهزيتهم للتعليم الجامعي.

وأفادت الوزارة بأن مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية تتيح فرصة متابعة طلبة الصف الـ12 تعليمهم على نفقتها، وذلك للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للعام الدراسي (2022-2023)، وذلك لمتابعة التعليم العالي داخل الدولة أو التقدم بطلب للحصول على بعثة للدراسة خارج الدولة للعام الجامعي المقبل 2023-2024.

ودعت الوزارة طلبة الصف الـ12 للعام الدراسي 2022-2023، للتعرف إلى التخصصات المتاحة في الابتعاث، ومميزاته والمتطلبات والشروط كافة للقبول في الابتعاث، وذلك من خلال 10 لقاءات إرشادية نظمتها إدارة التسجيل الطلابي في البعثات الخارجية للطلبة الذكور والإناث موزعة على إمارات الدولة وفق جدول زمني حددته الوزارة، فضلاً عن عقد 12 لقاءً إرشادياً خاصاً بكيفية الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي بمشاركة نخبة من جامعات الدولة منها جامعة الإمارات وجامعه زايد وجامعة السوربون والجامعة الأميركية في أكثر من إمارة، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وأكاديمية أدنوك، وكليات التقنية العليا وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وجامعة خليفة.

بدورها فتحت وزارة التربية والتعليم باب التسجيل لطلبة الصف الـ12 للعام الدراسي الحالي 2022-2023، للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2023-2024 في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية، خلال نوفمبر الماضي ويستمر حتى 31 مارس 2023، وتستهدف خدمة التسجيل في مؤسسات التعليم العالي الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات المسجلين في قيد الصف الـ12 أو السنة الـ13 للسنة الحالية للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي المدرجة ضمن نظام التسجيل الوطني الموحد أو في نظام البعثات الخارجية على نفقة وزارة التربية والتعليم المخصصة للطلبة المواطنين فقط. وأوضحت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونياً 100% من خلال موقعها (moe.gov.ae)، وحددت حزمة من الشروط، منها أن يكون الطالب لايزال على مقعد الدراسة (مرحلة الصف الثاني للعام الدراسي الحالي) خلال فترة التسجيل، وتوفير جميع المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة لكل فصل دراسي من العام الجامعي، وأكدت الوزارة أهمية توفير المستندات العامة كافة من الأوراق الرسمية للطلبة المتقدمين للبعثات الخارجية أو الدراسة في مؤسسات التعليم العالي بالدولة، من جوازات السفر وبطاقات الهويات، وخلاصات القيد، وخلال فترة التسجيل على الطالب توفير شهادات الصف العاشر والـ11 (حسب كل منهاج) مصدقة من الجهات المعنية، إلى جانب توفير شهادة امتحان (ILETS) أو (TOEFL) إن وجدت.

وخلال فترة القبول النهائي على الطالب تقديم شهادة استيفاء مادة اللغة العربية للناطقين باللغة العربية ومادة التربية الإسلامية لكل الطلبة من المسلمين للمدارس الخاصة داخل الدولة للصفوف العاشر والـ11 والـ12، ويطلب تصديق شهادات الطلبة الدارسين في المنهاج غير الوزاري داخل الدولة من الجهة التعليمية، بالإضافة إلى شهادة معادلة الثانوية العامة (الصف الـ12)، وتصديق شهادة الصف الـ12 النهائية للطلبة الدارسين خارج الدولة من سفارة دولة الإمارات، ومعادلة شهادة الصف الـ12 الصادرة من وزارة التربية والتعليم لدولة الإمارات.