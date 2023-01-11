الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مخالفة

فوجئ شخص بمخالفة مرورية، سُجلت بإحدى الإمارات في عام 2017 على لوحة مركبة اشتراها عام 2019، وذلك عندما توجه لتجديدها، علماً بأن المركبة كانت مرخصّة من إمارة أخرى في ذلك الوقت.

سرعة

لاحظ سكان شارع غرناطة في منطقة النهدة سرعة تحرك الجهات المعنية في إمارة الشارقة لسحب مياه الأمطار في زمن قياسي، على الرغم من أن الشارع كان مليئاً بالمياه.

غرامة

عُوقب شخص بغرامة 10 آلاف درهم، بعد إدانته من إحدى المحاكم بتهمة سب امرأة عبر تطبيق «واتس أب»، والتهديد بإيذاء أبنائها، نتيجة خلافات حدثت بينهما، دفعته إلى توجيه إهانات بالغة لها.

استعراض

يتعمد سائقون القيادة بسرعة غير مبررة في مناطق تجمعات المياه، فقط من باب الاستعراض، ما يؤدي إلى تأثر المركبات الأخرى والأشخاص بالمياه المتطايرة من سياراتهم.

سندويتش

طلب قارئ سندويتش فلافل من مطعم بإحدى الفعاليات السياحية، وفوجئ بأن سعره 25 درهماً، وهو سعر مبالغ فيه للغاية بالنسبة لسندويتش شعبي، مكوناته بسيطة وغير مكلفة.

سرعة

طالب سائقون الجهات المرورية في الدولة بتركيب أجهزة رادار متطورة، ترصد المركبات التي يقودها أصحابها ببطء على الطرقات الحيوية، بشكل قد يتسبب في وقوع حوادث مفاجئة، وازدحامات مرورية، وإرباك لحركة المركبات.

نفايات

اقترح مرتادون لبحيرات القدرة تنظيم حملات تفتيش لضبط السلوكيات غير المسؤولة من البعض، مثل ترك المخلفات والنفايات دون إلقائها في الأماكن المخصصة لها، موضحين أن هذه الممارسات تشوه المنظر الجمالي للبحيرات التي تلقى إقبالاً واسعاً خلال فصل الشتاء.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]