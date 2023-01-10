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الامارات | أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع فرصة سقوط أمطار، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، تكون شمالية غربية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة  14:55 والثاني عند الساعة 04:55 والجزر الأول عند الساعة  08:58 والثاني عند الساعة 22:01.

ولفت إلى أن بحر عمان سيكون متوسطا إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 00:00 والثاني عند الساعة 00:55 والجزر الأول عند الساعة 18:10 والثاني عند الساعة 07:15.

 

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